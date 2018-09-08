اكتشف المسافة التي يمكن أن تقطعها أبرز السيارات بعد نفاذ الوقود

أميرة خالد(صدى):

نتساءل جميعاً من وقت لآخر عن حقيقة ما يمثله مقياس خزان الوقود، فهل يشير العداد حقاً إلى اقتراب الوقود من النفاذ تماماً، أم هناك المزيد من التفاصيل التي يجب أن نكون على دراية بها؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

قامت شركة YourMechanic ﻹصلاحات السيارات بالكشف عن النسب الحقيقية المتبقية للوقود بعد أن يشير العداد إلى نفاذه تماماً، حيث كانت المفاجأة هو أنه عندما تقوم إشارة نفاذ الوقود بالومض، فهذا يعني عادة أن السيارة مازالت تحتوي على 7.5 إلى 11 لتر من الوقود، ويصل اﻷمر إلى أن بعض السيارات يمكن أن تسير 150 كم بعد ظهور هذه اﻹشارة.

يمكن تفقد الصورة أدناه لمعرفة المسافة المتبقية بعد بدء ومض إشارة نفاذ الوقود في 50 من أشهر طرازات السيارات عالمياً، وبما أن الصورة تعرض المسافة المتبقية باﻷميال، فيمكن تحويلها إلى الكيلومترات عبر الضغط هنا، أو عبر الضرب في 1.61 للحصول على النتيجة النهائية، مع الأخذ بالاعتبار أن الجالون الأمريكي يساوي 3.785 لتر.

هذا ويُذكر أن شركات صناعة السيارات تقوم بهذا اﻷمر عن عمد، وذلك كي تنبه السائق عند اقتراب مستويات الوقود من النفاذ، ولكن مع إعطاؤه قدر كافي من البنزين للوصول إلى أقرب محطة خدمة من أجل إعادة تعبئة الخزان، بدلاً أن يشير خزان الوقود إلى نفاذ الوقود بشكل فعلي مفاجيء ويجد السائق نفسه محاصراً على الطريق بحاجة للمساعدة.