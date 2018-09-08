بالصور.. مجهولون يقتلون ” الضبع والنيص ” بطريقة بشعة خلال رحلة برية

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صور متداولة اليوم السبت، مجموعة متنزهين قاموا بقتل حيوان النيص والضبع وسلخهما على مشانق لتناولها في رحلة برية.

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وقامت مجموعة أخرى بربط عنق ” الضبع ” بسلسلة حديدية واقتادوه للمشنقة وقرروا أن يقتلوه بالرصاص.

واستقبلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر ” تويتر ” بلاغات عديدة لإيقاف تدمير البيئة وما تتضمن من قتل الحيوانات الصحراوية وإبادة بقية الحياة الفطرية واقتلاع الأشجار المعمرة.