بالصور.. مجهولون يقتلون ” الضبع والنيص ” بطريقة بشعة خلال رحلة برية
أظهرت صور متداولة اليوم السبت، مجموعة متنزهين قاموا بقتل حيوان النيص والضبع وسلخهما على مشانق لتناولها في رحلة برية.
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وقامت مجموعة أخرى بربط عنق ” الضبع ” بسلسلة حديدية واقتادوه للمشنقة وقرروا أن يقتلوه بالرصاص.
واستقبلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر ” تويتر ” بلاغات عديدة لإيقاف تدمير البيئة وما تتضمن من قتل الحيوانات الصحراوية وإبادة بقية الحياة الفطرية واقتلاع الأشجار المعمرة.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين
لم يقتلوا النيص بطريقة بشعه النيس من الحيوانات الورقيه التي حلال اكلها فتم ذبحه وصلخه شي طبيعي والضبع بعضهم قال انه حلال لكن الظبع حيوان قمام يقتات على الجيف نادرا مايصيد حيوان ويأكله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش الفايدة من قتلهم تركهم أولى إلا إذا الضبع هاجم وافترس اغنامهم يحق لهم
السعودي[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 2 ساعتين
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ، على قولين :
القول الأول : التحريم : وهو قول الحنفية .
ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية
بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2494) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع .
انظر : “فتاوى اللجنة الدائمة” (22/185) .
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : “الملخص الفقهي” (2/747) .
والله أعلم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53628 ] نشر منذ 1 ساعة
اكره الضبع ، ولم اذقه في حياتي ,,
,, اما النيص لذيذ المذاق طيب الطعم ,,
,, اكلته مرتين قديماً ، وقديم جداً ,, في كبسة رز البَكَّه ,,
,, ومن اصطاده لم يذقه ، كان يكرهه ويكره الضب وكذالك الضبع ..
.. رغم انه صياد ومولع باالصيد ، ولا يُقارن في رجال عصره ، ذو مهارة عاليه في الرمي والإحتيال على الطرائد ,,
,, انه والدي ،، رحمه الله ووالدتي رحمة واسعه واسكنهما الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ,,