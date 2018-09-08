بالفيديو.. عصابات منظمة من المخالفين تنبش النفايات للتربح منها في جدة

نايف السالم(صدى):

أوضح تقرير تلفزيوني بثته قناة MBC ، اليوم السبت، ظاهرة باتت بارزة تتعلق باحتراف عدد من المخالفين لنبش النفايات بحثا عن السكراب والمعلبات والحديد بغرض التكسب، في محافظة جدة.

وبيّن ” التقرير ” ، وجود ما يشبه العصابات المنظمة تجمع تلك المخلفات التي تبلغ مئات الأطنان أسبوعيًا، وبيعها على مصانع الحديد والكيبلات بأسعار زهيدة.

وأكد ” التقرير ” ، على أن الحارات العشوائية التي تعقد فيها تلك الصفقات المشبوهة، داخل أزقة تحوي في أطرافها أحواشا شعبية يبيع فيها نابشو النفايات ما جمعوه لتلك المصانع، مؤكدين حرصهم على العمل بسرية ما دفعهم إلى تهديد طاقم العمل بالاعتداء والضرب في حال الإقتراب منهم.