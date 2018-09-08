بالصور.. مركز التوطين بلجنة الأفلاج يدرّب مشرفي أندية الحي بلجان التنمية

محمد السعران(صدى):

أقام مركز التوطين بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج بتنظيم دورة تدريبية لمشرفي أندية الحي لعدد من لجان التنمية تحت عنوان ” التعامل مع الشباب وإدارة برامجهم في أندية الحي الشبابية ” .

وتناولت الدورة التدريبية التي استمرت يومين تمكين مشرفي أندية الحي من ممارسة أدوارهم الإشرافية والتوجيه للشباب، والتعرف على خصائص الشباب والإلمام بقواعد كسب واحتواء الشباب وأهم متطلبات نجاح نادي الحي الشبابي.

يذكر أن مركز التوطين بلجنة الأفلاج يقوم بالإشراف على أندية الحي في لجان التنمية ” الدلم،السليل ،الهدار، العجلية ” .