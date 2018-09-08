بالصور.. ميجان ماركل تسحر الجميع بالأزرق الداكن

لندن(صدى):

سحرت الدوقة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري دوق ساسيكس، الجميع بإطلالتها خلال مهمتها الرسمية الثانية في الأسبوع الماضي، بعدما حضرا حفلًا خيريًا في لندن.

ارتدت ” ميجان ” فستانًا أنيقًا باللون الأزرق الداكن، زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، بالإضافة إلى حملها حقيبة من ماركة Christian Dior.

التقطت عدسات الكاميرات صورًا للأمير هاري وزوجته لحظة وصولهما الحفل الخيري، الذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمة الأولى، لصالح مؤسسة خيرية تقدم الدعم للجنود المتقاعدين.