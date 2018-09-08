بالفيديو والصور.. اشتباك وضرب بالأحذية بين مغنية عالمية وزميلتها

أماني الغامدي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو مشاجرة عنيفة وقعت بين مغنية الراب العالمية ” كاردي بي ” وزميلتها المغنية ” نيكي ميناج ” ، حيث تطورت للضرب بالأحذية وجروح بالرأس.

ووثق المقطع وقوع مشادة كلامية بين ” نيكي وكاردي بي ” تطورت لاشتباك بالأيدي، حيث قامت ” كاردي ” بقذف ميناج بحذائها؛ وذلك خلال تواجدهما في كواليس أحد عروض أسبوع نيويورك للموضة.

وأصيبت ” كاردي ” بثقوب وورم في رأسها؛ على إثر هذه المشاجرة، كما ظهرت حافية القدمين عندما اصطحبها حراسها خارج السباق.