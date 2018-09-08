بالانفوجراف.. ” الداخلية ” تكشف عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن عدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين تم ضبطهم ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، انفوجراف به عدد المخالفين، موضحة أنه تم ضبط 1362 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكدت على أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 28467شخصًا، منهم 55% يمنيو الجنسية، و 42% اثيوبيو الجنسية و 3% جنسيات آخرى.