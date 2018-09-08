ضبط أربعينى اغتصب طفل في سيارته الخاصة

مليكة فؤاد(صدى):

نجحت أجهزة الأمن المغربية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 44 سنة، بعد تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف والسكر العلني.

أوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن دورية للشرطة أوقفت المشتبه فيه متلبسًا باستدراج الطفل القاصر البالغ من العمر ثمان سنوات، وتعريضه لهتك العرض المقرون بالعنف على متن سيارته الخاصة، حيث تم إخضاع الضحية لفحص طبي لمعاينة آثار العنف الجسدي وعلامات الإعتداء الجنسي.

وبيّن ” بلاغ الأمن الوطني المغربي ” ، أنه تم التحفظ على الشخص المشتبه فيه حتى إنتهاء علميات البحث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المغربية، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.