” آل الشيخ ” يوجه بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة للمستفيدين من تخفيض التذاكر

نواف السالم(صدى):

وجَّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض التذاكر، وكذلك دخول الأيتام مجانًا.

وقالت هيئة الرياضة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض تذاكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يوجه بدخول الأيتام مجاناً ” .