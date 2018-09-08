” آل الشيخ ” يوجه بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة للمستفيدين من تخفيض التذاكر
وجَّه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض التذاكر، وكذلك دخول الأيتام مجانًا.
وقالت هيئة الرياضة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض تذاكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يوجه بدخول الأيتام مجاناً ” .
محمد[ عدد التعليقات: 2627 ] نشر منذ 8 دقائق
محد حاضر بالاخص القطاع الخاص حسستونا اننا مبوذين ولا قرار لحد الان من صالح القطاع الخاص
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
يا معالي المستشار
بالمنطق هل تعتقد أن الموظف في الاستخبارات عندما يقف أمام شباك التذاكر سيبرز بطاقته الأمنية أمام عامل التذاكر أعتقد أن هذا غير منطقي حفاظاً على رجال أممنا حفظهم الله
ثم اين المعلم والمعلمة في هذا السيناريو ؟؟؟؟