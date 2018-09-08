لاعب كرواتيا يرجح كفة مودريتش على رونالدو وغريزمان
أكد شيمي فرساليكو ظهير المنتخب الكرواتي، أن لوكا مودريتش أفضل من اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنتوان غريزمان.
وأوضح اللاعب الكرواتي قائلًا: ” لعبت مع غريزمان في اتليتكو مدريد، ولعبت ضد كريستيانو رونالدو كما لعب مع وضد لوكا مودريتش ” ، مضيفًا: ” بالنسبة لي لوكا مودريتش يستحق بكل تأكيد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. ”
ومن الجدير بالذكر، أن ” مودريتش ” مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.
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