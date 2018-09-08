لاعب كرواتيا يرجح كفة مودريتش على رونالدو وغريزمان

نواف السالم(صدى):

أكد شيمي فرساليكو ظهير المنتخب الكرواتي، أن لوكا مودريتش أفضل من اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنتوان غريزمان.

وأوضح اللاعب الكرواتي قائلًا: ” لعبت مع غريزمان في اتليتكو مدريد، ولعبت ضد كريستيانو رونالدو كما لعب مع وضد لوكا مودريتش ” ، مضيفًا: ” بالنسبة لي لوكا مودريتش يستحق بكل تأكيد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ” مودريتش ” مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.