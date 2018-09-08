محترف الاتحاد يشيد بجماهير العميد

نواف السالم(صدى):

أشاد اللاعب الأسترالي، جورمان ماثيو، المحترف في صفوف نادي الاتحاد بجماهير العميد واصفًا إياها بـ ” المذهلة ” ؛ معربًا عن سعادته بسبب ارتداء قميص الاتحاد.

وأوضح ” ماثيو ” قائلًا: ” ضغوطات جماهير الاتحاد عالية، الكل يطلب منا الفوز بشكل مستمر، الكرة السعودية ليست سهلا ” ، مضيفًا: ” جماهير الاتحاد مذهلة لا تتوقف عن تدعيم الفريق، تحفز كل لاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه. ”

وتابع محترف الاتحاد: ” أتطلع لتقديم مستويات أفضل مع الاتحاد في الفترة المقبلة، أعد الجماهير بتحقيق الانتصارات واسعادها. “