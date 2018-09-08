بحثت عن شمعة فأشعلت إصبع ديناميت بالخطأ
قامت امرأة أمريكية باشعال إصبع ديناميت بالخطأ؛ مما أسفر عن اصابتها بجروح بالغة، وإصابات خطيرة في الوجه.
وبالتطرق للتفاصيل، كانت المرأة تبحث عن شمعة لتنيرها في الظلام أثناء انقطاع التيار الكهربائي؛ إلا أنها أشعلت إصبع ديناميت بالخطأ، وقد تفقد أصابعها على إثر ذلك.
ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن سكان المنزل السابقين هم الذين كانوا يحتفظون بالديناميت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53624 ] نشر منذ 2 ساعتين
جتها سلامات مااهلكتها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32778 ] نشر منذ 58 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂