” الهلاوس ” تقود رجل لشنق نفسه أمام طفليه

إدنبرة(صدى):

قام رجل استكتلندي يدعي لوكا هندرسون، بالانتحار شنقًا، وذلك بعد أن شكا من سماعه الهلاوس والأوهام والأصوات في رأسه.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، زار ” لوكا ” الأطباء للمساعدة 8 مرات خلال 6 أيام فقط، حتي عثرت عليه زوجته داخل منزلهم منتحرًا شنقًا أمام طفليه.

وقالت الزوجة: ” حاولت مساعدة لوكا كل يوم تقريبًا في الأسبوع الذي سبق وفاته، واتصلنا بأخصائي الصحة العقلية في 8 مناسبات مختلفة، ولكن تم إحالتهم إلى مكان آخر، وأخبروه أنه لا يوجد لديه أي علامات تدل على أن هناك مشاكل بصحته العقلية ” .