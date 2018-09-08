امرأة تطعن صديقها لرفضه ممارسة الجنس معها
رفض شاب طلب صديقته البريطانية فيكي لودلو، صاحبة الـ 37 سنة، بممارسة الجنس معها؛ ما دفعها إلى طعنه في صدره مستخدمة السكين، بعد إلحاحها الشديد وهي في حالة من السكر.
وحاول الشاب الهروب من المنزل، تاركًا المرأة بالداخل، لكنه سقط على الدرج بعد أن شعر بدوار شديد، فيما عثر عليه عاريًا ملطخًا بالدماء، من قبل أحد الجيران؛ ينما ألقت الشرطة ألقت القبض على ” لودلو “، في نفس يوم ارتكاب ” الهجوم المسعور ” .
وقضت المحكمة عليها بالسجن لمدة 6 أعوام، بعد اعترافها بالجريمة التي ارتكبتها، وبأنها مذنبة؛ حيث أن الطعنة تسببت في ضرر جسدي خطير لصديقها، ولكنها لم تكن في وعيها الكامل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53624 ] نشر منذ 1 ساعة
سكيره وممحونه ومجرمه ..
.. وشلون يتفاهم معاها هذي …………؟
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32778 ] نشر منذ 59 دقيقة
أعوذ باالله
شكلها يخوف
هذي لو تعطيني مليوووووووون جنيه أسترليني
يشيخ أمارس مع جدار ولا معها😱
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2056 ] نشر منذ 18 دقيقة
ههههههههه
معذور يوم فقع لو كان في الدور الرابع ونتحر بعد معذور