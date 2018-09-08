امرأة تطعن صديقها لرفضه ممارسة الجنس معها

لندن(صدى):

رفض شاب طلب صديقته البريطانية فيكي لودلو، صاحبة الـ 37 سنة، بممارسة الجنس معها؛ ما دفعها إلى طعنه في صدره مستخدمة السكين، بعد إلحاحها الشديد وهي في حالة من السكر.

وحاول الشاب الهروب من المنزل، تاركًا المرأة بالداخل، لكنه سقط على الدرج بعد أن شعر بدوار شديد، فيما عثر عليه عاريًا ملطخًا بالدماء، من قبل أحد الجيران؛ ينما ألقت الشرطة ألقت القبض على ” لودلو “، في نفس يوم ارتكاب ” الهجوم المسعور ” .

وقضت المحكمة عليها بالسجن لمدة 6 أعوام، بعد اعترافها بالجريمة التي ارتكبتها، وبأنها مذنبة؛ حيث أن الطعنة تسببت في ضرر جسدي خطير لصديقها، ولكنها لم تكن في وعيها الكامل.