تفعيل التحول الإلكتروني بمكتبة الحرم المكي الشريف

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة تقنية المعلومات بتفعيل التحول الإلكتروني بمكتبة الحرم المكي الشريف بالقسم النسائي، إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومواكبة للتحول المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين، إلى أن التحول الإلكتروني يتميز بتقييم الأوضاع التقنية بمكتبة الحرم المكي الشريف بالقسم النسائي، وكذلك تزويد المكتبة بنظام الاتصالات الداخلية، وتوفير المعلومات آليًا.

وأضافت أنه يعمل على تسهيل إمكانية تكامل البيانات وترابط الأنظمة المعلوماتية؛ مما ينعكس مستقبلًا على مستوى الدقة والإنتاجية، وأيضًا ترابط الأنظمة المعلوماتية مع تقنية المعلومات لتطوير القدرة على إنجاز الخدمات الإلكترونية.