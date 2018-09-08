فرض 100 ألف ريال غرامة ضد مخالفي ” التدخين ” بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بمكة المكرمة، من إتلاف كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته؛ حيث يأتي ذلك بمشاركة فرق من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة والاستثمار.

ومن جانبه، أو ضح المتحدث باسم صحة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، أن اللجنة نفذت جولات تفتيشية على نقاط بيع التبغ والشيش والمعسلات بأنواعها، وصادرت المخالفات وأتلفتها وبلغت كمية المعسلات مجهولة المصدر 351 كيلو جرامًا.

وأشار ” العتيبي ” إلى أن ذلك بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المعسلات وسجائر إلكترونية ونكهات معسل صناعي ومدواخ ودخان مستورد، لافتًا إلى أنه تم تحرير 10 محاضر ضبط مع فرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال.