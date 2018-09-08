حرمان أصحاب صكوك الأراضي ” السكنية التجارية ” من القروض العقارية المدعومة
أوضحت مصادر أن صندوق التنمية العقارية كشف أن أصحاب صكوك الأراضي ” السكنية – التجارية ” ، ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة.
ووفقًا للمصادر، فإن الصندوق العقاري أيد موقف عدد من الجهات التمويلية كانت قد رفضت منح قروض لمستفيدي الصندوق أصحاب الأراضي المصنفة صكوكها كـ ” تجارية – سكنية ” ، مشترطة لتقديم القروض أن تكون الصكوك مصنفة كـ ” سكني ” فقط.
وعن أصحاب الصكوك، أوضحت المصادر أن الصندوق سيسمح لأصحاب الصكوك ” التجارية-السكنية ” بالاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية.
من الجدير بالذكر أن بعض الجهات التمويلية رفضت أيضًا منح قروض لمستفيدي الصندوق المتملكين للأراضي ذات الصك السكني، حيث ربطت ذلك برخصة البناء المصنفة كـ ” سكنية – تجارية ” ، على أن تكون الرخصة للبناء السكني فقط.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 1 ساعة
ابسط حق من حقوق المواطن ببلده …
بعد انتظار عشرات السنيين
من صندوق التنمية العقاري ….
يحولك
البنوك ….وتعطيك القرض …..وتتحول في يوم وليله الى فقير ….انت واسرتك
وتعيش بتعاسه …
والبنك واصحابها يزدادو ثراء
سبحان الله ……بلد العجايب