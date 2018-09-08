أسباب وحلول تسريب زيت المحرك وخطورة إهماله

متابعات:أميرة خالد (صدى):

زيت المحرك من أهم الزيوت في السيارة والتي يجب الاهتمام بها وتغييرها في المواعيد المحددة لها، حيث أن إهمال تغييره يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرك وقد يتلفه، وتتعرض بعض السيارات إلى انخفاض منسوب الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطراً شديداً على المحرك.

لذا نستعرض هنا اليوم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض منسوب الزيت في محرك السيارة وحلول تلك المشكلة.

1- إذا لم يتم غلق غطاء المحرك بإحكام المخصص لإضافة الزيت، فإن ذلك يؤدي إلى تبخر الزيت خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة الشديدة، لذا يجب التأكد من غلق الغطاء الخاص بزيت المحرك بصورة محكمة.

2- في حالة عدم غلق الطبه الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت بشكل محكم، فإنه يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذا يجب بعد تغيير الزيت غلق الطبه بشكل صحيح حتى لا يحدث تسريب.

3- بعض الأحيان قد لا يتم تزويد زيت المحرك بصورة كافية بدون قصد، لذا يتم إضافة المزيد من الزيت حتى يصل إلى الحدود الموصى بها.

4- إذا تم إختلاط زيت المحرك بمياه المبرّد، فإنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الزيت في المحرك، لذا يجب التوجه إلى مركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

5- في حالة تشقق المطاط الخاص ببلوف الزيت فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسريب للزيت، ويجب وقتها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.