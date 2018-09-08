الأجانب يسيطرون على قائمة المتهمين في قضايا غسيل الأموال بالمملكة
تصدر الأجانب، قائمة المتهمين في قضايا غسيل الأموال، التي نظرتها المحكمة العليا وهم 36 قضية تتعلق بغسيل الأموال خلال العام الماضي.
ويعد نحو 80% من المتهمين في قضايا غسيل الأموال من غير السعوديين؛ حيث صادقت المحكمة، على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، فيما أجرت ملاحظات على 9 قضايا.
وبلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط؛ بينما من الطرق المتبعة في عمليات غسيل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.
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