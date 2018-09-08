الأجانب يسيطرون على قائمة المتهمين في قضايا غسيل الأموال بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تصدر الأجانب، قائمة المتهمين في قضايا غسيل الأموال، التي نظرتها المحكمة العليا وهم 36 قضية تتعلق بغسيل الأموال خلال العام الماضي.

ويعد نحو 80% من المتهمين في قضايا غسيل الأموال من غير السعوديين؛ حيث صادقت المحكمة، على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، فيما أجرت ملاحظات على 9 قضايا.

وبلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط؛ بينما من الطرق المتبعة في عمليات غسيل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.