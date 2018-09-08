بالفيديو.. طيار يقترب من المائة عام يحلق بطائرة حربية

لندن(صدى):

لم يمنع العمر طيار بريطاني متقاعد شارك في الحرب العالمية الثانية يبلغ من العمر 99 عامًا، من أن يحلق بطائرة حربية؛ حيث حلق بطائرة ” سوبرمارين سبتفاير ” القديمة التي تتسع لطيارين؛ فيما قال منظم الرحلة، المصور جوني كرانيل، إن ماكينيس الأكثر نشاطًا من بين الطيارين البريطانيين الذين ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية.

وقاد ” ماكينيس ” الطائرة الحربية فوق منطقة كينت، جنوب شرقي لندن، التي شهدت معارك شارك فيها الطيار المتقاعد، كما أظهر فيديو الفرحة طاغية على وجه الرجل الطعان بالسن، وابتسم مرات عدة، في الفيديو الذي صورته كاميرا مثبتة داخل قمرة القيادة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الرحلة جاءت بمناسبة الذكرى الـ 75 لمعركة ” يوم بريطانيا ” ، وهو الاسم الذي يطلق على المعركة الجوية الواسعة التي وقعت في سبتمبر عام 1940، إبان الحرب العالمية الثانية، وشاركت فيها نحو 1500 طائرة من القوات الجوية النازية والبريطانية.