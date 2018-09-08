حوادث وصواعق وانقطاع الكهرباء حصيلة أمطار المدينة

نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار، التي حدثت في المدينة المنورة ومحافظاتها أمس الأول الخميس، في انقطاع التيار الكهربائي وحوادث ووفيات في طريق الهجرة من الصواعق المصاحبة لهطول الأمطار.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وقوع حوادث عدة بعد أن ضربت إحداها ” نخلة ” في حي شوران، مع أن الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة ومحافظاتها أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن الصواعق المصاحبة للأمطار تسببت في حريق هائل داخل مزارع بقرية العذيب شمال العلا 400 كم شمال المدينة، لافتًا إلى وقوع حوادث حريق أخرى في قرية الوادي بمحافظة خيبر، وحريق بمزرعة في خيبر القديمة.