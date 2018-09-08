بالفيديو.. ” تسعيني ” يدخل عش الزوجية للمرة الثالثة

أبوظبي(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو استعداد ” مسن ” إماراتي للدخول عش الزوجية؛ وذلك في حفل أُقيم له امتد لـ 14 ساعة متواصلة حضره المئات من المدعوين.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن العريس يتمتع بصحة جيدة رغم بلوغه الـ 95 من عمره؛ وستزوج من ” خليجية ” عمرها 33 عامًا، بينما الزوجتان اللتان قبلها إماراتية ومصرية.

ويُعد هذه الزفاف هو الزفاف الثالث في حياة المسن، حيث تزوج من قبل مرتين وله 15 من الأبناء، منهم 10 ذكور وخمس إناث، أكبرهم يبلغ 50 عامًا، والأصغر يبلغ عامًا ونصف العام.