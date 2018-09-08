بالصور.. إنجاز 69 % من مشروع نفق طريق الملك سعود بنجران

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة منطقة نجران، عن إنجاز ٦٩ % من أعمال مشروع نفق تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الأمير متعب، بتكلفة إجمالية بلغت 54.175.614 ريالاً؛ حيث أن الطريق ينفذ بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد وبطول 550 مترًا، بالإضافة إلى طريق خدمة يمين ويسار النفق وعمل موقف سيارات.

ومن جانبه، أوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان؛ أن أعمال النفق تشمل الإضاءة والأسفلت وبه نظام صرف للمطر من داخل النفق في حالة الأمطار القوية أو السيول، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية للمدخل الشمالي لمدينة نجران.

وأشار ” عيبان ” إلى أنه تم اختيار موقعه بناءً على دراسات موسعة أثبتت الحاجة إلى تنفيذ هذا المشروع الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع؛ حفاظًا على سلامة السكان ومستخدمي الطريق.