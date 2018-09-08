لاعب نابولي يتعرض لإصابة خطيرة

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، على تعرض لاعب نابولي، فلاد كيركيتش لإصابة خطيرة، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده، أمام الجبل الأسود، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت أن المدافع الروماني خرج على إثر الإصابة من المباراة، في الدقيقة 31، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف؛ حيث شعر بآلام حادة في ركبته اليسرى.

وسيغيب فلاد كيركيتش، عن المباراة المقبلة أمام صربيا؛ فيما صرّح كوزمين، المدير الفني لرومانيا: ” يبدو الأمر خطيرا للغاية، من الواضح أنه لن يخوض مباراة صربيا، سنرى ما ستقوله نتائج الفحوصات الطبية. “