مانشستر سيتي يغري ” دياز ” بعرض كبير

نواف السالم(صدى):

أبدى بيب غوارديولا مدرب نادي ” مانشستر سيتي ” الحالي، رفضه فكرة رحيل لاعبه الشاب ابراهيم دياز إلى صفوف ريال مدريد.

حيث ينوي ” مانشستر سيتي ” تقديم عرض كبير؛ لأجل اقناع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بالتراجع عن فكرة الانتقال لصفوف ريال مدريد، والبقاء مع النادي وتمديد التعاقد.

ويمتلك ” دياز ” مهارات كبيرة دفعت إدارة النادي الأبيض الإسباني للحديث مع وكيله؛ لمطالبته برفض تمديد التعاقد مع ادارة النادي السماوي.

يُذكر أن عقد ” دياز ” لاعب الوسط الهجومي سينتهي مع فريق مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي؛ مما يعني إمكانية توقيعه لأي نادي في يناير المقبل.