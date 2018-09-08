إيداع الدفعة العاشرة من حساب المواطن بعد يومين

نايف السالم(صدى):

يتبقى 48 ساعة على موعد إيداع الدفعة العاشرة، من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ حيث أكد الحساب أن يوم الاثنين، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

وفي السياق نفسه، يستمر التسجيل في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي:هنا

ومن الجدير بالذكر، أن التسجيل في حساب المواطن، يتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.