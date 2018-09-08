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  3. شاهد .. عبدالعزيز المريسل ورسالة الى جمهور الهلال

شاهد .. عبدالعزيز المريسل ورسالة الى جمهور الهلال




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 40 دقيقة

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به
الحمد لله والشكر لله الذي لم يجعلنا ممن يبحث عن الشهره ولو كانت على حساب سمعه بنته واهله…!!
الحمد لله حمد كثيرا اننا بخير وجملنا بالعقل والركاده…
الحمد لله حمدا كثيرااا….

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 35 دقيقة

يا صبر الارض عليك انت وين والكوره وين

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 35 دقيقة

ماني هلالي لاكن انسان بثر كريه من شكله غير مقبول كرييييه

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 33 دقيقة

والله انكم اكبر مسخره يابني فقر
تحط الهلال الخامس
ناسي لليلة الهروب
ناسي لليلة الجفله
ناسي ايام الجلد
والله لو تجيب ميسي
تبقى فقراوي راعي خمسات

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