نجم إنتر ميلان يشيد بقدرات ميسي: الأفضل بالعالم

نواف السالم(صدى):

أكد ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الحالي لنادي برشلونة الإسباني، يمتلك قدرات مميزة.

وأوضح ” إيكاردي ” مصرّحًا: ” ليونيل ميسي هو الرقم واحد في العالم، لقد تحدثنا وحاولنا بالتدريبات لكن كُنت افتقر للوقت لـ إيجاد شراكة مثالية معه ” ، مضيفًا: ” إنه أمر غريب، لكن من الجيد أن يأخذ ليونيل ميسي راحة حتى إذا لم يره الناس جيدًا. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ميسي يغيب عن الأرجنتين في فترة التوقف الدولية الحالية مع توقعات بعودته مرة أخرى في أكتوبر عندما يلعب أمام الأخضر والبرازيل وديًا في جدة.