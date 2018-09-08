بالصور.. انهيار صخري يتسبب في تهجير أسرة من منزلها بالريث

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة ” الريث ” شمال شرق منطقة جازان انهيار صخري بجبل؛ تسبب في تشقق منزل أسرة مكوّنة من 10 أفراد؛ مما أسفر عن مغادرتهم المنزل إلى آخر مستأجر.

وفي هذا السياق، قال الأبن الأكبر في الأسرة: ” الانهيار كان في شهر رمضان المبارك، وقد نجت الأسرة منه، ولكن لا نملك ما يكفي؛ لإعادة البناء أو دفع أجرة منزل مستأجر ” .

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قامت الأسرة برفع الأوراق الخاصة بالحادث، وشرحوا ظروفهم المالية للجهات المعنية بالمحافظة.