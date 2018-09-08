فيلم نيكولاس كيدج Mandy يحصل على تقييم 97% في Rotten Tomatoes

أماني الغامدي(صدى):

حاز فيلم Mandy للفنان العالمي ” نيكولاس كيدج ” ، على مراجعات أولية جيدة جدا وتقييم 97% في موقع Rotten Tomatoe .

وعلق أحد النقاد قائلا ، “وجد نيكولاس كيج أخيرًا فيلما يتناسب مع قدراته المجنونة بعد سنوات من البحث عن ضالته بين الأفلام، فقدم أحد أفضل الأدوار في مسيرته بلا شك”.

يشار إلى أن فيلم “Mandy” تقع أحداثه في البرية البدائية عام 1983، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ “بانوس كوسماتوس”، وﺗﺄﻟﻴﻒ “آرون ستيوارت آن”، ومن بطولة “نيكولاس كيدج” و”أندريا ريسبوروج”.