البنك الإسلامي للتنمية بجدة يعلن عن وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: ” التسويق، إدارة الأعمال، المالية ” ، ومدير الاكتتاب وعمليات التأمين: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: ” الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال ” .

وأشار إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 2 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا