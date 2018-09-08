بالصور.. الكلاب الضالة تغزو مستشفى شقراء العام

نايف السالم(صدى):

دخلت الكلاب الضالة مستشفى شقراء العام، وأخذت تتجول في حديقة المستشفى، وأصبحت تهدد حياة المرضى ومرافقيهم، بل وأصحبت مصدر إزعاج لهم بنباحها في أوقات متاخرة من الليل داخل أسوار المستشفى.

حيث تكاثرت الكلاب الضالة داخل الأحياء بمحافظة شقراء؛ حتى باتت تتجوّل في الحدائق والشوارع والميادين بشكل يومي، بل وصل بها الحال إلى أن اتخذت من حدائق العائلات مقراً لها.

وطالب المواطنين بضرورة القضاء عليها والتخلص من خطرها، إلا أن وضعها لم يتغير، بل ازداد سوءًا هذه الأيام؛ وذلك من خلال تكاثرها وتشكيلها قطعانًا كبيرة.