تعليق ناري من راموس على إصابته لمحمد صلاح: ضميري مرتاح
علّق سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، على إصابته الشهيرة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لافتًا إلى إنه لا يخشى ردة فعل الجماهير الإنجليزية غدًا على ملعب ” ويمبلي ” ، في المواجهة الأولى معهم أثناء مباراة إنجلترا وإسبانيا، بعد واقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
وأوضح ” راموس ” معلّقًا عن مواجهته للجماهير الإنجليزية للمرة الأولى: ” لا أشعر بالقلق حيال ذلك، لم أقدم أبدًا على إيذاء أي لاعب زميل في الملعب، لذا فأنا ضميري مرتاح حول ما فعلته تلك الليلة ” مضيفًا: ” أنا لا أتأثر بذلك مطلقًا، أنا أعلم أن المشجعين الإنجليز سوف يعاملون اللاعبين كما يستحقون، لا أشعر بالقلق من هذا الأمر على الإطلاق. ”
وتابع: ” بصفتي قائد الفريق، بعد سنوات عديدة مع المنتخب الوطني الإسباني، أرى الأمور جيدة بالنسبة لنا للتقرب من تحقيق أهدافنا ” ؛ فيما يلعب ” راموس ” لأول مرة في إنجلترا، منذ أن تسبب في إصابة ” صلاح ” في كتفه، بنهائي دوري الأبطال مايو الماضي، وخروج ” صلاح ” بعد 30 دقيقة من المباراة.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد المباراه الاولى قفلت يالنعجه جوالك واختفيت عن الانظار من غظب جماهير ليفر بول والحين تقول عادي انا متأكد انك ذهبت لطبيب نفسي بسبب ماحصل لك من هلع وصرت بسبب الخوف تتبول على نفسك هههههههه هذى اذا يتدخل المباره سليم وتلعب على مايرام بس تخبى في لبس مشجع او مرأه ههههههههههههه