تعليق ناري من راموس على إصابته لمحمد صلاح: ضميري مرتاح

ماجد محمد(صدى):

علّق سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، على إصابته الشهيرة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لافتًا إلى إنه لا يخشى ردة فعل الجماهير الإنجليزية غدًا على ملعب ” ويمبلي ” ، في المواجهة الأولى معهم أثناء مباراة إنجلترا وإسبانيا، بعد واقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وأوضح ” راموس ” معلّقًا عن مواجهته للجماهير الإنجليزية للمرة الأولى: ” لا أشعر بالقلق حيال ذلك، لم أقدم أبدًا على إيذاء أي لاعب زميل في الملعب، لذا فأنا ضميري مرتاح حول ما فعلته تلك الليلة ” مضيفًا: ” أنا لا أتأثر بذلك مطلقًا، أنا أعلم أن المشجعين الإنجليز سوف يعاملون اللاعبين كما يستحقون، لا أشعر بالقلق من هذا الأمر على الإطلاق. ”

وتابع: ” بصفتي قائد الفريق، بعد سنوات عديدة مع المنتخب الوطني الإسباني، أرى الأمور جيدة بالنسبة لنا للتقرب من تحقيق أهدافنا ” ؛ فيما يلعب ” راموس ” لأول مرة في إنجلترا، منذ أن تسبب في إصابة ” صلاح ” في كتفه، بنهائي دوري الأبطال مايو الماضي، وخروج ” صلاح ” بعد 30 دقيقة من المباراة.