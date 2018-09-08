” النقل ” تتجه إلى تغليظ الغرامات على إدارة تطبيقات غير مرخصة

عادل الحربي (صدى):

تتجه هيئة النقل العام إلى تغليظ الغرامات المالية ضد المؤسسات والجهات التي تدير تطبيقات مزاولة مهنة النقل دون تصريح، وذلك بعد إصدار تراخيص لـ 18 تطبيقا لتوجيه سيارات الأجرة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2018.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبد الله المطيري، أن الغرامة الحالية في طريقها للتغليظ، وذلك في حال موافقة الجهات المعنية بإقرار الغرامات المالية، حيث تشمل غرامات مخالفي أنشطة النقل وضوابطها، لافتًا إلى أن هناك خمسة اشتراطات متعلقة بإصدار الترخيص لتطبيق بمزاولة مهنة النقل.

وأشار ” المطيري ” إلى أنها تشمل طلب المنشأة رسميًا إلى الهيئة؛ للموافقة على توفير خدمة توجيه مركبات الأجرة، كما تضمنت الشروط توفر نسخة من السجل التجاري، والإفصاح عن اسم المسؤول عن تقديم الخدمة، وعناوين التواصل وساعات العمل، إضافة إلى تأكيد جاهزية نظام الخدمة وتحديد اسم التطبيق.

وقال متحدث الهيئة، أنها تقوم بتحويل طلب المنشأة إلى مشغّل منصة ” وصل ” لربط نظام المنشأة بالمنصة، وبعد الانتهاء من عملية الربط تقوم الهيئة بزيارة المنشأة لاختيار عملية الربط والتأكد من نجاحها، بالإضافة إلى تقديم المنشأة عليها أن تقوم بتقديم ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألفًا، ثم تصدر موافقة الهيئة للمنشأة بتقديم الخدمة لمدة عام واحد.