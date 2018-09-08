فروع مراكز ” عبور ” تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من المواطنات والمقيمات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في كل من ” الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، ووادي الدواسر، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمجمعة ” وفروع أخرى حسب الحاجة.

وأبانت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ” التربية الخاصة + دبلوم تخاطب أو دورة تخاطب ” أكثر من 70 ساعة.

وناشدت المجموعة الراغبات بالالتحاق بهذه الوظائف، التقديم وتسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي:هنا