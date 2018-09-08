بالصور.. الإمارات تكتشف مسجد يعود تاريخه إلى 1000 عام بالعين

أبو ظبي(صدى):

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي الإماراتية، اليوم السبت، عن اكتشاف أقدم مسجد في إمارة العين، يعود تاريخيه إلى أكثر من 1000 عام؛ حيث أن هذه الفترة تميزت بالانتشار السريع للإسلام، والذي أدى إلى موجة كبيرة من التغير والتطور في جميع أنحاء الإمارات.

ومن جانب، أوضح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة: ” تثبت المكتشفات الجديدة في العين على مدى ثراء تاريخ المنطقة، مما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية. إن اكتشاف مسجد من العصر العباسي في العين يدلل على التأثيرات المتجذرة للإسلام في المنطقة رغم بعدها عن مركز انبثاق الدين الإسلامي في وقت كانت فيه وسائل النقل بدائية.

وأضاف ” المبارك ” قائلًا: ” غير أن الدراسات المرتبطة بالموقع الجديد كشفت أن الروابط والصلات التي شكلها الأجداد مع العالم والحضارات المجاورة قد تخطت حواجز الحدود ومشكلات النقل، فالتأثيرات الحضارية المتبادلة واضحة وعميقة، وهو ما يدعوا إلى المزيد من التحليل لتكوين فهم معمق عن تلك العصور. ”

وتمكن علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة، من اكتشاف الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين، وتتضمن عدة أفلاج ” أنظمة الري ” وثلاثة أبنية على الأقل، والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

وأشار خبراء الآثار، إلى أن هذه الأبنية، وهي من الطوب اللبن، بقايا قلعة صغيرة والعديد من الأبنية الأخرى؛ فيما كان سكان المستوطنة يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من أفلاج بنوها بالقرب من المستوطنة، كما عُثر أيضًا على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد، ويعود تاريخها إلى الفترة بين القرنيّن التاسع والعاشر الميلاديين.