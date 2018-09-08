كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ” MBSC ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى أخصائي المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعي؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في حي البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ؛ حيث يأتي ذلك بالتعاون مع كلية بابسون العالمية.

وأوضحت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق الرقمي، والاتصالات، والعلاقات العامة، أو درجة الصحافة، مؤكدة أهمية وجود خبرات سابقة.

وأشارت الكلية إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، كما أنه مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2018م، على الرابط الإلكتروني التالي:https://careers.mbsc.edu.sa