حساب المواطن: يمكن تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي في حالات معينة
كشف حساب المواطن عن الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي بالبرنامج.
حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” أنا زوجتي موظفة وينزل لي 300 ريال وأريد فصلي عن زوجتي؛ لأن ليس لي الحق بمصروفها الخاص بها، وصرافتها مع أهلها وإخوانها وأنا من يقوم بالصرف على المنزل؟ ” .
حيث قال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة – متزوجة من غير سعودي -عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب ” .
وأضاف: ” يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي بإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة, أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” .
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 دقائق
تحية طيبة لمن يهمو الامر ياخواني في حساب المواطن يوجد ربات بيوت يتحقو حساب المواطن حتي لو مضافة مع زوجها والذي ليسة لها دخل لحيث هاذولي ربات منزل ليسة لديهادخل وتتعتبر مسعادة لهم بعض الحالات بيكون زوجها متقاعد وهية حرمة جالسة في البيت الذي يوجد لدية حاجة لي ادوية تشتريها دئمان مثل السكر وضغط وامراض اخرة عفانا اللة حنا وياكم والجميح ولاكن اطلب من الجنة الذي تجتمع كل ثلاثة شهور بي النضر في هاذة الموضوع بجدية