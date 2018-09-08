طبيب يحذر من تناول أدوية غير صالحة لأمراض السمنة

أماني الغامدي(صدى):

يعتمد الكثير من الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن على تناول أدوية وعقاقير دون الرجوع إلى الأطباء المُتخصصين للتعرف على أفضل النتائج التي يُمكن الوصول إليها دون أي أثار جانبية.

وفي هذا الصدد حذر الدكتور أحمد شبانة إستشارى جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعى بفيينا ، من استخدام بعض الأطباء لأدوية غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات الطبية كما أنه يتم الترويج لمنتجات غير صالحة من خلال غير المتخصصين في الطب.

وقال شبانة ، أننا ندق ناقوس الخطر وخاصة بعد زيادة الإقبال على السوشيال ميديا واعتمادها مصدرا للمعلومة كما نسعى لتوعية المواطنين بمخاطر الأدوية غير المطابقة للمواصفات وبعدم تناول أي دواء إلا باستشارة الطبيب المختص.

وأضاف الدكتور أحمد شبانة أن وزارة الصحة في كل دولة ، عليها دور كبير من خلال تشديد الرقابة على صيدليات ومخازن الأدوية التابعة للقطاع الخاص لضمان عدم تسرب أي أدوية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية إلى سوق الدواء المصرى وخاصة أن هذا الدواء غير المرخص بمثابة وهم ليس له فائدة تذكر بل ينتج من تناوله ضرر كبير.