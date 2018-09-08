تمارين صحية وآمنة للحامل

أماني الغامدي(صدى):

توجد العديد من التمارين الصحية والآمنة للمرأة الحامل والتي تساعد على ضبط الوزن وتخفيف آلام المخاض؛ حيث تعود بعضها بالفوائد على الدورة الدموية وعضلات ومفاصل الجسم، إلى جانب أنه يخفف الضغوط.

ومن بين هذه التمارين، الدراجة الثابتة؛ حيث ركوب الدراجات وسيلة ممتازة لزيادة معدل ضربات القلب دون التحميل على المفاصل، كما تساعد اليوغا أثناء الحمل، ومن قبل البدء في الحمل، على زيادة الرشاقة، وتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

وتعد الرياضة المثالية أثناء الحمل هي السباحة، والأيروبك البسيط، وهو تجنب التمارين التي تتطلب القفز، أو تؤدي إلى اللهث وتسارع التنفس كثيرًا، بالإضافة إلى المشي حول البيت لتمرين القلب والأوعية الدموية دون زيادة الحمل كثيرًا على الركبتين والكاحلين.

وهناك عدة محاذير يجب الرجوع إلى الطبيب حال حدوثها للحامل أثناء ممارستها الرياضة وهي: الشعور بالألم خاصة في الصدر أو الحوض، وغياب حركة الجنين، والإغماء، أو الدوار، أو الغثيان مع الشعور بالرأس خفيفًا، والشعور بالبرد، والنزيف المهبلي، وعدم انتظام ضربات القلب، وتورم الكاحلين أو اليدين أو الوجه، وصعوبات المشي، وضيق التنفس.