بالفيديو.. رد فعل صادم لأحلام بسبب أسئلة خادشة للحياء في وجه حلا الترك

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن غضبها من نوعية أسئلة مذيع برنامج “ذا أنسايدر بالعربي” إلى الفنانة الشابة حلا الترك.

حيث اعتبرت أحلام أن الأسئلة أكبر من عمر حلا الترك وشخصية جداً ، قائلةً ، ” بصراحة المذيع عجيب، بعد ناقص سؤال ما سألها اياه عزيز ” .

وأضافت أحلام ، ” عيب.. البنت أد بنتك تسألها اسئلة خادشة للحياء في عمرها ” .

إقرأ أيضا: