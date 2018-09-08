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بالفيديو.. رد فعل صادم لأحلام بسبب أسئلة خادشة للحياء في وجه حلا الترك

بالفيديو.. رد فعل صادم لأحلام بسبب أسئلة خادشة للحياء في وجه حلا الترك
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن غضبها من نوعية أسئلة مذيع برنامج “ذا أنسايدر بالعربي” إلى الفنانة الشابة حلا الترك.

حيث اعتبرت أحلام أن الأسئلة أكبر من عمر حلا الترك وشخصية جداً ، قائلةً ، ” بصراحة المذيع عجيب، بعد ناقص سؤال ما سألها اياه عزيز ” .

وأضافت أحلام ، ” عيب.. البنت أد بنتك تسألها اسئلة خادشة للحياء في عمرها ” .

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