رام 3500 موديل 2020 ترصد من الخارج والداخل للمرة الأولى

روما(صدى):

تستمر فيات كرايسلر في اختبار موديلات 2020 لرام 2500 و3500 للمهام الثقيلة، مع الإبقاء على التصميم الخارجي لهم تحت تمويهات كثيفة، ولكن يبدو أن بعض المختبرين تجاهلوا إخفاء المقصورة في إحدى نماذج 3500 بيك أب، ليتمكن المصورون التجسسيون من استغلال الفرصة ورصد تفاصيل الداخلية.

الداخلية تبدو مطابقة لرام 1500 موديل 2019، ولا غرابة في ذلك لما تتمتع به من تصميم فريد من نوعه يميز البيك أب عن منافسيها، وتأتي هذه النسخة تحديداً بشاشة لمسية بطول 8.4 لنظام المعلومات الترفيهية، ومن المتوقع تقديم شاشة عرض ضخمة بطول 12 إنش في الإصدارات الأغلى ثمناً.

بالنسبة للخارجية فلا نعرف الكثير عنها حتى الآن، وما يبدو لنا حالياً أن إصدارات المهام الثقيلة لرام ستكون أقرب في الشكل العام للموديل السابق وليس 1500 الجديدة، وعلى العموم لن ننتظر كثيراً، إذ من المتوقع الكشف عنها رسمياً في بدايات العام القادم.