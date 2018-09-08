وفد الحكومة اليمنية يغادر جنيف بعد فشل المفاوضات

فهمي محمد(صدى):

أكد وفد الحكومة اليمنية، على مغادرته جنيف اليوم السبت، بعد فشل عقد مشاورات سلام؛ فيما أوضح مصدر دبلوماسي أن مشاركة وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية في مشاورات جنيف لم تعد متوقعه.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث: ” أشكر وفد الحكومة اليمنية على التزامهم بالحضور وجدول المشاورات ” ، مضيفًا: ” لم نحصل على رد من وفد الحوثيين بشأن الحضور إلى جنيف. ”

وأشار ” غريفيث ” إلى أنه سيزور صنعاء للقاء الحوثيين مجددًا، متابعًا: ” سأزور مسقط خلال أيام ولاحقًا صنعاء للتباحث مع الحوثيين. ”

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد صرّح أن صراعات داخل ميليشيات الحوثي الإيرانية تعرقل المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، لافتًا إلى إن الأعذار الواهية التي ساقها ممثلو الميليشيات ما هي إلا محاولة للتغطية على قضية أساسية، هي أن الطرف الإنقلابي يشهد صراعات داخلية فيمن يجب أن يمثل هذا الطرف في مشاورات جنيف.

وأضاف: ” فهناك الصقور الذين يرفضون، بناء على التوجيهات التي يتلقونها من إيران، الخوض في أي عملية سلام، وتريد إيران أن تستخدم الحركة الحوثية كمخلب قط لزعزعة الاستقرار والأمن في اليمن. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة اليمنية، أمهلت وفدًا من الحوثيين، 24 ساعة الخميس الماضي، للحضور إلى محادثات السلام في جنيف.