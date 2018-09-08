بالصور.. ” مرور الجوف ” تتفاعل مع فيديو الإزعاج وتضبط المركبة

علي العنزي(صدى):

تمكنت دوريات ” مرور الجوف ” من ضبط مركبة تم تعديل هيكلها والسير بها دون لوحات، بالإضافة إلى إزعاج المارة بها.

وجاء ذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تمّ تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمّت عمليات البحث والتحرّي عن المركبة المطلوبة.

وتمّ ضبط المركبة وقائدها وحجزها ؛ تمهيدًا لعرض السائق على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.

ودعت ” مرور الجوف ” السائقين للالتزام بأنظمة المرور؛ كي لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع كل مَن يخالف الأنظمة، حيث ستطبّق العقوبات المقرّرة على المخالفين بكل حزم.