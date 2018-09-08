خطوات تساعدك على حماية مكياجك من حر الصيف

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتسبب حر الصيف في تعريض السيدات لبعض المواقف الحرجة، حيث تتسبب الرطوبة العالية في تلطخ المكياج أو سيلان الكحل تحت العين أو التعرق على البشرة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض الطرق التي تساعد المرأة على تثبيت المكياج.

– البرايمر

ابحثي عن برايمر خالى من الزيت، حيث سيساعد ذلك على إعطائك لمسة نهائية خالية من العيوب، وحماية كريم الأساس لمدة أطول.

– كريم الأساس

يجب التأكد من وضعه بالطريقة الصحيحة والاستعانة بفرشاة التجميل، ولا تستخدمي سوى كمية قليلة من كريم الأساس عليها ومرريها على الجلد في حركات دائرية.

– اختيار مساحيق مقاومة للماء

اختيار منتجات مضادة للماء خاصةً اللاينر والمسكرا، حيث يساعد ذلك على مقاومة الحرارة، ومنع ذوبان هذه المساحيق.

– بخاخ حماية

إذا كنت ترغبين في الخروج من المنزل في الحرّ؛ فيجب استخدام بخاخ مناسب؛ لجعل المساحيق مضادة للتعرق.