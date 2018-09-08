دراسة: التدخين يزيد احتمال الإصابة بالخرف بـ 20 %

سول(صدى):

أوضحت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة سيول الوطنية ، أن المدخنين يواجهون مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 20 % أكثر من غير المدخنين، عند بلوغهم سن الشيخوخة.

وقال الباحثون ، إن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحمي الملايين في العالم من الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

من جهتها قالت المشرفة على الدراسة، الدكتورة سانغ مين بارك ، ” الإقلاع عن التدخين مرتبط بشكل واضح بإبعاد خطر الخرف على المدى الطويل، وهذا يجعل من واجبنا تشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة”

ولم يتمكن العلماء من تحديد سبب ارتباط التدخين بالإصابة بالخرف، إلا أن التجارب على مدى العقد الماضي، أظهرت أن التدخين والكحول يمكنهما التسبب في انكماش المنطقة الرمادية المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ.

وتتبعت الدراسة الجديدة حياة 46 ألف رجل فوق الستين لحوالي 11 سنة، ووجد الباحثون أن الذين لم يدخنوا قط، تقل نسبة إصابتهم بالخرف بـ 19% مقارنةً مع المدخنين.

وكشفت الدراسة أن المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين أربع سنوات على الأقل، تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالخرف بـ 14%.