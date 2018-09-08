وفاة 15 شخصا في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة جنوب أفغانستان

كابول(صدى):

توفي 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة على الطريق السريع بين إقليمي قندهار وهيرات جنوبي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، عزيز أحمد عزيز، إن 25 راكبًا آخرين على الاقل، أصيبوا في الحادث المروع الذي وقع في وقت مبكر صباح أمس يمنطقة “ظهيرة” بالإقليم. وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتعد الحالة السيئة للطرق والقيادة المتهورة وتجاوز حدود السرعة، والمركبات التي تفتقر إلى الصيانة اللازمة، الأسباب الرئيسية وراء وقوع حوادث الطرق في أفغانستان، التي تودي بحياة المئات سنويًا.