محمود الجندي يوضح حقيقة إصابته بالشلل

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الفنان المصري، محمود الجندي، حقيقة ما يتم تداوله من أخبار حول إصابته بالشلل؛ نافيًا هذه المزاعم والشائعات ومؤكدًا على استيائه وغضبه من نقلها ونشرها.

وقال محمود الجندي، أنه يتمتع بصحة جيدة وما زال في منزله، كما أنّه غير مصاب بأي مرض، موضحًا أن تنقله على كرسي متحرك خلال الحج، قال الجندي إنّه استعان به بسبب كبر سنه وعدم قدرته على المشي والوقوف لمدّة طويلة، خصوصًا مع ازدحام المكان بالحجاج.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الفنان المصري كان قد أعلن العام الماضي اعتزاله الفن ووصف حينها الوسط الفني بمغسلة الأموال، فيما أشار إلى أن عودته ترتبط بإصلاح الوضع السائد داخل الوسط.