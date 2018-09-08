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إزاحة الستار عن مشاريع المدن الذكية الخمس

إزاحة الستار عن مشاريع المدن الذكية الخمس
عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن المشاريع التي يمكن تنفيذها في المدن الرئيسة الذكية الخمس المحدد اختيارها حتى عام 2020 وهي ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام ” .

وعن هذه المشاريع، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أن الوزارة طرحت مشروع ” دراسة تطبيق مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني ” ؛ وذلك بعد قياس مدى جاهزية تحول مدن المملكة إلى مدن ذكية.

كما قامت وزارة الشؤون البلدية بتبني مشروع ” دراسة مكونات المدن الذكية ” ؛ الذي يهدف لتحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، بالإضافة لتنفيذ مشروعات بِنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتيًّا وذات جودة معيشية عالية.


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