6 مشروبات عشبية تخلصك من ” الكرش “

أماني الغامدي(صدى):

قال محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب ، إن الكرش هو أسوأ ما يواجهه الجميع، رجالا ونساء، وإن كان الأمر أصعب على النساء، لأنه من الأمور التي تقلل من ثقتهم في جمالهم وجاذبيتهم.

وأكد سلام ، أنه يمكنك التخلص من دهون البطن، ونسف “الكرش” في أقل وقت ممكن، من خلال تناول المشروبات العشبية التالية.

عصير الليمون الدافيء

فقط اعصري ليمونة كبيرة جيدا في كوب من الماء الدافئ، واشربيها يوميا ببطء على الريق.

عصير الزنجبيل وحبة البركة

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة، مع ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل، وأضيفيهم إلى كوب من الماء الفاتر.

تناولي الخليط ما لا يقل عن مرتين في اليوم.

بذور الكتان

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق بذرة الكتان، مع ملعقة صغيرة من قشر السيلليوم، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل، وأضيفيهم إلى كوب من الماء الفاتر.

تناولي هذا الخليط قبل الذهاب إلى النوم يوميا، وانظري الفرق بعد فترة قصيرة.

البقدونس بالليمون

اعصري حفنة من البقدونس الطازج جيدا في الخلاط، ثم أضيفي عصير ليمونة كبيرة، مع نصف كوب من الماء.

تناولي هذا العصير لمدة 5 أيام متواصلة على معدة فارغة، ثم توقفي عن تناوله لمدة 10 أيام، ويمكنك تكراره عند الحاجة مرة أخرى.

شاي أخضر بالأعشاب

احضري كوبا من الماء الساخن، وأضيفي له ملعقة من الشاي الأخضر، ونصف ملعقة من القرفة مع ليمونة، و2 ملعقة من عسل النحل.

اتركي المزيج لمدة 3 دقائق، ثم اشربيه مرتين في اليوم لتحقيق نتائج أفضل.

العسل بالماء

اخلطي 2 ملعقة صغيرة من العسل على كوب من ماء دافئ، وتناوليهم يوميا على معدة فارغة.